Угрозы из космоса: как мы можем предотвратить катастрофу

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшие недели астрономы будут сосредоточены на объекте, который может угрожать Земле. Астероид размером с футбольное поле, получивший имя 2024 YR4, может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. Однако вероятность столкновения в настоящее время составляет всего 2,1%, что эквивалентно 1 к 47.

Фото: ESO by S. Guisard, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Персеиды над обсерваторией Параналь ESO в Чили.

Но не стоит паниковать. Астрономы уверены, что по мере уточнения орбиты этой космической угрозы вероятность столкновения, скорее всего, снизится до нуля. Есть даже вероятность, что он может столкнуться с Луной, но вероятность этого ещё ниже.

Что это за объекты?

Околоземные объекты (ОЗО) — это астероиды или кометы, которые, благодаря гравитации соседних планет, могут попасть в нашу часть космоса. Эти объекты, как правило, являются остатками формирования Солнечной системы.

Большинство из них слишком малы, чтобы вызвать серьёзные последствия, но столкновение с более крупными ОЗО может привести к разрушениям, как это случилось с метеоритом в Челябинске в 2013 году.

Как их обнаруживают?

Каждую ночь астрономы из разных стран с помощью телескопов делают снимки неба, чтобы найти новые объекты. Астероиды, близкие к Земле, выглядят быстрее, чем те, что находятся на большем расстоянии.

Астрономы используют специальные алгоритмы для отслеживания таких объектов, чтобы точно определить их траекторию.

Чем дальше, тем сложнее

Интересно, что определение точного расстояния до объекта довольно сложно. Даже с помощью радиотелескопов, которые могут посылать сигналы на объект и анализировать отражения, точное определение его размера и траектории затруднено, если объект слишком далёк.

Что будет, если вероятность столкновения возрастёт?

Если вероятность столкновения с Землёй окажется выше 1%, астероид попадёт в список угроз, и будут проведены дополнительные наблюдения.

Астрономы надеются собрать все необходимые данные, чтобы точно определить, представляет ли объект реальную угрозу. В случае, если угроза будет высока, астрономы будут искать способы изменить траекторию астероида.

Можно ли предотвратить катастрофу?

В 2022 году НАСА провела успешную миссию по изменению траектории астероида с помощью космического аппарата DART.

Это доказало, что перенаправление астероидов — реальная задача. Но для этого нужно много времени, и если речь идёт о таком объекте, как 2024 YR4, то планирование миссии будет требовать нескольких лет работы.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

