Жестокий каннибализм или культурный ритуал: новый взгляд на древние практики

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Исследователи обнаружили шокирующие признаки каннибализма среди древних людей, живших в Центральной Европе в поздний ледниковый период.

Фото: Freepik Первобытный человек

Уникальное открытие сделано в пещере Машицка на юге Польши, где были найдены следы манипуляций с человеческими останками.

Это новое понимание погребальных ритуалов помогает пролить свет на темные страницы истории человеческой культуры.

Пещера Машицка — важное археологическое место.

Раскопки здесь продолжаются более 100 лет, и в 1960-х годах были обнаружены человеческие кости, которые, как оказалось, относятся к мадленской культуре.

Эти кости принадлежат людям, жившим 18 000 лет назад, и являются частью важнейшей коллекции позднего верхнего палеолита.

Современные методы анализа позволили исследователям изучить 36 фрагментов костей, на которых видны явные признаки вскрытия — расчленения, удаления мяса и дробления костей для извлечения костного мозга.

Следы порезов на черепах и других костях подтверждают, что эти действия были направлены на добычу питательных веществ из тел умерших.

Почему же древние люди прибегали к таким жестоким практикам?

"Несмотря на высокоразвитое искусство и благоприятные условия жизни, каннибализм в этой культуре, скорее всего, не был необходимостью". — считает Томас Тербергер, профессор Геттингенского университета.

Возможно, он был вызван насилием и конфликтами, особенно на фоне роста населения после последнего ледникового периода.

"К мертвым относились с пренебрежением, что подтверждается найденными останками, смешанными с обломками поселений". — добавляет Франсеск Маргинедас, профессор.

Это открытие значительно изменяет наше представление о социальных и культурных практиках общества позднего ледникового периода, раскрывая тёмные и загадочные стороны их жизни.

Уточнения

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида. Людоед — всякое существо, поедающее человека, а каннибал — существо, поедающее себе подобных.

