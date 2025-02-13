Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей

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Экспериментальный самолёт XB-1 трижды превысил скорость звука во время своего первого сверхзвукового полёта 28 января, но при этом не создал разрушительного звукового удара. Это стало возможным благодаря явлению, известному как "отсечка Маха", сообщила компания Boom Supersonic.

Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information. is licensed under Public domain North American XB-70A Valkyrie

"Этот успех подтверждает наши давние убеждения: сверхзвуковые перелёты могут быть доступными, экологичными и безопасными как для пассажиров, так и для людей на земле", — заявил журналу New Scientist Блейк Шолл, генеральный директор Boom Supersonic.

Во время движения на высокой скорости самолёт изменяет давление воздуха вокруг себя, создавая звуковые волны. Когда скорость достигает 1 Маха, эти волны сливаются в ударную волну, которая распространяется вниз и может достигать земли, вызывая громкие шумы и даже разрушения. Именно из-за этого фактора коммерческий авиалайнер Concorde был выведен из эксплуатации в 2003 году, а многие страны запретили сверхзвуковые пассажирские рейсы над сушей.

Однако XB-1 использовал физическое явление, называемое "отсечкой Маха" (Mach cutoff). На больших высотах звук распространяется медленнее, и когда самолёт преодолевает звуковой барьер, его ударная волна отклоняется вверх, не достигая земли. Это делает возможным тихий сверхзвуковой полёт.

Важно учитывать, что температура и ветер также влияют на скорость звука, поэтому идеальная высота и скорость зависят от погодных условий.

"Основная сложность заключается в точном прогнозировании температуры и ветра, поскольку от них зависит скорость полёта на уровне Маха", — объясняет Бернд Либхардт из Немецкого аэрокосмического центра.

В ходе заключительного испытательного полёта 10 февраля XB-1 вновь достиг сверхзвуковой скорости без образования звукового удара. Теперь компания Boom Supersonic использует полученные данные для разработки коммерческого лайнера Overture, который сможет летать на сверхзвуке над сушей, сокращая время полётов на 50% по сравнению с традиционными авиалайнерами. Например, перелёт из Нью-Йорка в Лос-Анджелес можно будет сократить на 90 минут.

Тем не менее, полёты на скорости, близкой к пределу Маха, требуют больше топлива, чем обычный дозвуковой или сверхзвуковой режим, что делает их менее экономичными. Либхардт отмечает, что сверхзвуковые перелёты, вероятно, останутся нишевым вариантом для владельцев частных бизнес-джетов, а не массовым решением для коммерческих авиакомпаний.