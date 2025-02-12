Тайны тёмных облаков: как выглядела наша Солнечная система миллиарды лет назад

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В северной части небесной сферы, неподалеку от звездного скопления Плеяды, скрывается завуалированное космической пылью образование — молекулярное облако Тельца. Эта область представляет собой совокупность нескольких темных облаков, получивших свое название благодаря способности поглощать свет, проявляясь лишь в виде теней на астрономических фотографиях.

Фото: Freepik by Designed by Freepik космос

Недавно космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфокусировался на одном из объектов внутри этого облака, передав на Землю завораживающие изображения происходящих там процессов.

Объект, известный как HH 30, представляет собой туманность с уникальной ориентацией. Его протопланетный диск, кольцо из пыли, предназначенное для формирования будущих планет, расположен ребром к Земле, скрывая за собой центральную звезду. Подобное расположение делает HH 30 идеальным объектом для изучения динамики космической пыли. Эта туманность, своего рода прототип для подобных объектов, была открыта в 1974 году и стала объектом пристального внимания космического телескопа "Хаббл".

Теперь в рамках новой исследовательской программы и телескоп "Джеймс Уэбб" вновь обратил свой взор на данную туманность. Полученные им снимки были объединены с данными, собранными "Хабблом" и Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой (ALMA). ALMA играет ключевую роль в этом исследовании, так как способна регистрировать частицы пыли размером до миллиметра — настоящих гигантов по сравнению с другими частицами, зачастую сопоставимыми по размеру с бактериями, которые фиксирует Уэбб.

Комбинированный анализ данных показал, что крупнозернистая пыль концентрируется в центральной части протопланетного диска, формируя плотный узкий слой, в то время как мелкодисперсная пыль остается на периферии. Образование такого слоя является критическим этапом в процессе формирования планет.

Кроме того, пылевой диск взаимодействует с другими наблюдаемыми явлениями: газовой струей и двумя коническими газовыми структурами, исходящими из центра. Все эти процессы в совокупности участвуют в формировании новой звездной системы, давая ученым представление о том, как могла выглядеть наша Солнечная система на заре своего существования миллиарды лет назад.

Однако существуют и отличия. Центральная звезда HH 30 примерно вдвое меньше нашего Солнца, хотя не исключено, что это двойная звездная система. Необычные колебания газовой струи могут свидетельствовать о вращении двух звезд вокруг общего центра масс.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.

