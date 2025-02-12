Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты выявили, что внутреннее ядро Земли обладает способностью изменять свою форму. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Nature.

Фото: Freepik by Designed by Freepik космос

В исследовании говорится, что внутреннее ядро может изменять скорость своего вращения или форму в течение многих лет или даже десятилетий, начиная с момента, когда была замечена временная изменчивость сейсмических волн в результате повторяющихся землетрясений, проходящих через это внутреннее ядро.

Ученые отметили, что в период с 2004 по 2008 год изменения структуры были зафиксированы лишь в одной части внутреннего ядра, но, возможно, существуют и другие участки, где аналогичные деформации ещё предстоит выявить. В своей работе исследователи использовали данные о землетрясениях, происходивших в южной части Атлантического океана с 1991 по 2023 год.

Внутреннее ядро представляет собой наиболее глубокий уровень Земли, имеющий радиус примерно 1220 километров. Предполагается, что оно в основном состоит из сплавов железа и никеля, а также различных лёгких элементов. Температура на границе внутреннего ядра достигает примерно 5400 градусов по Цельсию, передает РИА Новости.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км.

