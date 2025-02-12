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Учёные разработали новый метод диагностики эпилепсии

Наука

Российские ученые разработали новый подход к машинному обучению, предназначенный для диагностики эпилепсии, который демонстрирует точность на уровне 71 процента. Результаты их исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), были опубликованы в журнале PRX Life.

ученые
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученые

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год эпилепсия диагностируется у пяти миллионов людей. Это заболевание характеризуется аномальной активностью нейронов в головном мозге, что может приводить к сбоям в работе двигательной и дыхательной систем, а также к судорогам. В большинстве случаев у пациента нет явных симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Позднее выявление заболевания может вызвать серьезные осложнения.

Группа специалистов из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова при Министерстве здравоохранения РФ разработала метод машинного обучения, который, по их мнению, позволяет лучше выявлять признаки нарушения функции мозга, связанного с эпилепсией, по сравнению с другими существующими методами, такими как спектральный анализ.

В ходе исследования ученые протестировали новый метод на 108 участниках, среди которых 54 человека страдали от нефоточувствительной эпилепсии, а остальные 54 были здоровы. Результаты показали, что лица с недугом, не реагирующие на световые стимулы, по-другому воспринимают свое состояние по сравнению с теми, кто не имеет заболевания, передает РИА Новости.

В будущем команда планирует испытать этот метод на более широкой выборке пациентов и рассмотреть возможность применения других алгоритмов машинного обучения, таких как сверточные нейронные сети.

Уточнения

Эпиле́пси́я — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов. Эпилепсией болеют не только люди, но и другие млекопитающие, например: собаки, кошки, мыши, козы.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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