Портал в Нижний мир: подземный толчок близ Зоны-51 вызывает новые спекуляции

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологическая служба США объявила, что подземный толчок силой 2,8 баллов, затронувший Лас-Вегас (штат Невада) 10 февраля, произошел лишь в нескольких километрах от засекреченной военной базы ВВС США, известной как "Area-51" или, по-нашему, "Зона-51".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:More_signs.jpg by Gerencher Joseph, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зона 51

"Зона-51" давно превратился в культурный феномен благодаря теориям заговора, связывающим это место с неопознанными летательными аппаратами, пришельцами и испытаниями инновационных самолетов. Сообщение о сейсмическом явлении вблизи базы снова вызвало разнообразные догадки о происходящем под землей на этом совершенно секретном объекте. Арсенал предположений довольно внушительный, и включает в себя все от разработки новых видов фантастического вооружения до открытия врат в другие измерения.

Эксперты же поспешили успокоить конспирологов и напомнили, что Невада является одним из наиболее сейсмически активных районов Соединенных Штатов. Ежегодно в этом регионе регистрируются десятки тысяч слабых землетрясений, а недавнее сейсмическое событие даже было далеко не самым значительным за последнее время в Неваде.

Однако все еще без ответа остается один вопрос — привел ли этот небольшой толчок к каким-либо структурным повреждениям закрытого объекта, чьи границы тянутся примерно 18 километров, или же нет.

Уточнения

Зо́на 51 (англ. Area 51) — общепринятое название строго засекреченного объекта Военно-воздушных сил США на Испытательном и тренировочном полигоне Невады, в 83 милях (134 км) к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк.

