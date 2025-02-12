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СМИ описало возможные последствия столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

Что случится, если астероид 2024 YR4 столкнется с Землей?
1:12
Наука

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. Согласно прогнозам, астероид может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года с вероятностью 2,3%. 

Астероид
Фото: Веб-сайт НАСА
Астероид

FOX 5 NY, ссылаясь на мнение специалистов, пишет, что это не вызовет катаклизм, речь будет идти об ограниченной зоне поражения. Люди, находящиеся даже на расстоянии 140 километров от места падения, могут не почувствовать этого. Многие места на Земле, в которые астероид может ударить, могут оказаться в Атлантическом океане. Если окажется, что астероид направляется к Земле, у ученых будет несколько лет на составление плана действий. Наблюдение за астероидом продолжается.

Ранее стало известно, что Китай начал набирать команду для организации планетарной обороны. Команда будет заниматься мониторингом астероидов и разрабатывать систему раннего предупреждения. 

Известно, что вскоре самый большой космический телескоп начнет наблюдение за астероидом, чтобы выяснить его размер.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров. Он был открыт 27 декабря 2024 года.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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