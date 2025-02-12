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Создана новая система управления для квантовых компьютеров, которая позволяет записывать данные при помощи вспышек света

Мощность может возрасти. Физики создали новую систему управления для квантовых компьютеров
0:58
Наука

Физики из Европы и Китая создали инновационную систему управления для сверхпроводниковых квантовых компьютеров, позволяющую читать и записывать данные в их квантовые ячейки памяти с помощью световых вспышек. Об этом сообщает пресс-служба Института науки и технологий Австрии.

Квантовый процессор
Фото: Веб-страница Фонда перспективных исследований на сайте правительства России
Квантовый процессор

Исследователи подчеркивают, что сверхпроводящие квантовые компьютеры считаются одними из наиболее перспективных направлений в развитии вычислительных систем благодаря долговечности кубитов и высокой точности выполнения как однокубитных, так и двухкубитных операций.

Учёные указывают, что в будущем электрооптические преобразователи значительно облегчат процесс чтения данных из сверхпроводящих кубитов, кроме того, уменьшат нагрев квантового компьютера во время его работы.

Известно, что российские учёные в 2024 году создали 20-кубитный квантовый компьютер.

 

Уточнения

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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