Создана новая система управления для квантовых компьютеров, которая позволяет записывать данные при помощи вспышек света

Физики из Европы и Китая создали инновационную систему управления для сверхпроводниковых квантовых компьютеров, позволяющую читать и записывать данные в их квантовые ячейки памяти с помощью световых вспышек. Об этом сообщает пресс-служба Института науки и технологий Австрии.
Исследователи подчеркивают, что сверхпроводящие квантовые компьютеры считаются одними из наиболее перспективных направлений в развитии вычислительных систем благодаря долговечности кубитов и высокой точности выполнения как однокубитных, так и двухкубитных операций.
Учёные указывают, что в будущем электрооптические преобразователи значительно облегчат процесс чтения данных из сверхпроводящих кубитов, кроме того, уменьшат нагрев квантового компьютера во время его работы.
Известно, что российские учёные в 2024 году создали 20-кубитный квантовый компьютер.
Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.
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