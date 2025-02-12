Двигатель "ВК 650В" заменит импортные аналоги на российских вертолетах

Сотрудничество России и Индии в авиации может расшириться благодаря двигателю "ВК-650В"

На международной выставке "Aero India" впервые представлен авиационный двигатель "ВК-650В", разработанный "Объединённой двигателестроительной корпорацией" (ОДК, в составе "Ростеха"). Новая силовая установка предназначена для лёгких вертолётов как российского, так и иностранного производства.

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Как отметил Михаил Ремизов, заместитель генерального директора "ОДК", корпорация ранее сосредоточилась на тяжёлых вертолётных двигателях, а теперь расширила линейку лёгкими моделями. По его словам, "ВК-650В" обладает преимуществами перед зарубежными аналогами, что открывает возможности для укрепления партнёрства с Индией, где уже накоплен многолетний опыт совместных проектов.

Ранее Росавиация завершила сертификацию двигателя, что позволяет использовать его на отечественных многоцелевых вертолётах взлётной массой до 4 тонн. "ВК-650В" заменит иностранные силовые установки на таких моделях, как "Ка-226Т", "Ми-34" и "Ансат".

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



