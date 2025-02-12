Самый большой космический телескоп будет наблюдать за потенциально опасным астероидом 2024 YR4

Случится ли столкновение? Самый мощный космический телескоп будет наблюдать за астероидом 2024 YR4

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейское космическое агентство объявило, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" готовится к наблюдению за потенциально опасным астероидом 2024 YR4. Этот объект был обнаружен в декабре 2024 года. Известно, что НАСА оценивает риск столкновения с Землей в 2032 году в 2,3%.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

Астероид 2024 YR4, по первоначальным оценкам, имеет диаметр 40-90 метров. Столкновение с Землей может нанести значительный ущерб планете.

Космический телескоп должен помочь астрономам установить точный размер астероида, кроме того, особенности его поверхности.

Ранее стало известно, что в Китае начали готовить специальную команду для планетарной обороны Земли. Команда займется мониторингом астероидов и созданием системы раннего предупреждения. Об этом пишет South China Morning Post.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров. Он был открыт 27 декабря 2024 года.



Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

