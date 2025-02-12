Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эпоха завершается: Ирина Винер покидает пост главного тренера
Влад Соколовский оценил новую грудь жены: как же я недоволен!
Характер по ушам: что форма ушей говорит о темпераменте вашей собаки
Настасья Самбурская в эфире популярного ТВ-шоу поделилась деталями своего брака, продлившегося семь дней
В Минпросвещения рассказали о новой стратегии развития образования
Какой доход сделает вас счастливым? Как география влияет на восприятие зарплаты
Чулпан Хаматова публично назвала Артура Смольянинова* младшим братом
Сладкий способ улучшить сон: тёмный шоколад и другие продукты, которые помогут вам заснуть
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат

Самый большой космический телескоп будет наблюдать за потенциально опасным астероидом 2024 YR4

Случится ли столкновение? Самый мощный космический телескоп будет наблюдать за астероидом 2024 YR4
1:04
Наука

Европейское космическое агентство объявило, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" готовится к наблюдению за потенциально опасным астероидом 2024 YR4. Этот объект был обнаружен в декабре 2024 года. Известно, что НАСА оценивает риск столкновения с Землей в 2032 году в 2,3%.

Астероид
Фото: Веб-сайт НАСА
Астероид

Астероид 2024 YR4, по первоначальным оценкам, имеет диаметр 40-90 метров. Столкновение с Землей может нанести значительный ущерб планете.

Космический телескоп должен помочь астрономам установить точный размер астероида, кроме того, особенности его поверхности.

Ранее стало известно, что в Китае начали готовить специальную команду для планетарной обороны Земли. Команда займется мониторингом астероидов и созданием системы раннего предупреждения. Об этом пишет South China Morning Post.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров. Он был открыт 27 декабря 2024 года.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Россия остаётся в Средиземном море, обеспечив защиту стратегических проливов и позиции в Африке Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Как привычки влияют на самочувствие: что мешает вам чувствовать себя лучше
Снял аккумулятор, и авто решило, что его угнали – вот что нужно знать заранее
Чтобы не пылились на полке: эти сувениры действительно стоит привозить
Снигирь раскрыла, какая черта характера Цыганова её ужасно раздражает
Том Холланд раскрыл способ, как облегчить отказ от алкоголя
Топ-4 джинсовых юбок на весну для женщин 40+
Госдума отказалась сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми
Выращивание рассадных растений без проблем с вытягиванием
Экзоскелет и искусственный интеллект пришли на помощь туристам в Китае
Наши кошки нас понимают!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.