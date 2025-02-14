Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования выявили, что вулканическая активность под Йеллоустонским национальным парком смещается в северо-восточном направлении. Геологи из Геологической службы США и Университета штата Орегон обнаружили, что магматические резервуары под кальдерой перемещаются, что может указывать на формирование нового очага извержения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

"Расплавленная порода под северо-восточной частью кальдеры связана с горячим источником в глубине Земли, что указывает на возможное смещение центра будущего извержения", — отмечает сейсмолог Нинфа Беннигтон из Геологической службы США.

Йеллоустонский супервулкан известен своими катастрофическими извержениями в прошлом, последнее из которых произошло около 640 000 лет назад. Однако, по словам Майкла Поланда, ведущего геофизика Йеллоустонской вулканической обсерватории, в настоящее время нет признаков неминуемого извержения, и текущие изменения считаются частью естественной эволюции вулканической системы.

Учёные продолжают внимательно следить за сейсмической активностью, деформацией поверхности и другими показателями, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы и обеспечивать безопасность населения.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.



Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

