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Атлантический океан под угрозой: учёные прогнозируют его исчезновение

1:17
Наука

Атлантический океан может со временем исчезнуть.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

По мнению ученых, для этого необходимо образование новых зон субдукции, где одна тектоническая плита начинает наползать на другую, а нижняя постепенно растворяется в верхних слоях мантии. Однако в Атлантическом океане такие зоны, по мнению экспертов, не могут образоваться, но могут быть выдавлены из других областей Земли.

Одна из таких зон расположена в районе Малых Антильских островов, а другая — между Южно-Американской и Антарктической плитами. Эти зоны вторглись на территорию Атлантики несколько миллионов лет назад, но пока не проявляют себя. Исследования показывают, что процесс исчезновения океана может начаться через 20 миллионов лет.

В итоге Атлантический океан может превратиться в небольшое море, как это было 850 миллионов лет назад, когда Средиземное море перестало быть океаном. Вторая зона субдукции находится в Гибралтарском проливе. Расчеты показали, что если зона субдукции переместится внутрь Атлантики, это может привести к её постепенному уничтожению во время перестройки земной коры, как сообщает журнал Geology.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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