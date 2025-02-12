Одиночество и когнитивный спад: что говорят учёные

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Чувство одиночества может существенно ухудшить когнитивные функции, особенно у пожилых людей.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Ученые из Национального проекта здоровья и старения проанализировали данные 2 757 человек старше 50 лет и опубликовали результаты в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование показало, что те, кто признает свою социальную изоляцию, хуже справляются с когнитивными тестами. Однако связь между одиночеством и когнитивными функциями оказалась не такой простой: она зависела от метода измерения. При оценке одиночества по частоте его переживания наблюдался явный негативный эффект, но более сложные шкалы, учитывающие чувства ненужности и изолированности, не подтвердили эту закономерность.

Ученые предполагают, что хронический стресс, вызванный одиночеством, может приводить к выбросу гормонов, негативно влияющих на работу мозга. При этом восприятие одиночества зависит от культуры и личных особенностей.

Исследователи подчеркивают, что пока неясно, является ли одиночество причиной когнитивного спада или, наоборот, люди с ухудшающейся памятью и мышлением чаще оказываются в социальной изоляции. Для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования, передает planet-today.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой). Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга.

