К этому озеру с мёртвой водой приходят животные, чтобы залечить раны

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В селе Никитянка, расположенном в 40 километрах от Никольска, находится уникальный водоем с целебными свойствами.

Фото: Openverse by nan palmero, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пар

Местные охотники утверждают, что животные приходят сюда, чтобы залечить раны, а исследователи предполагают, что вода обладает антисептическим эффектом.

Озеро Солянка, также известное как Большое болото, состоит из трех водоемов, два из которых имеют коричневый оттенок. По словам профессора Сергея Волкова, специалиста по природным аномалиям, в этой воде отсутствуют микроорганизмы, что делает ее "мертвой". Тем не менее, ее состав способствует заживлению ран, что привлекает животных.

Ученый отмечает, что при наливании воды в бутылку и оставлении на 6-7 часов слышен характерный "пшик" при открытии, что может свидетельствовать о газообразовании, указывающем на присутствие нефтепродуктов или сероводорода.

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Борисков подтверждает антисептические свойства воды, отмечая, что в 60-х годах в СССР проводились исследования, которые показали, что "мертвая вода" может препятствовать развитию микробов, сообщает planet-today.

Уточнения

Мёртвая вода́ — вид воды, распространённый в преданиях и мифах народов мира. В восточно- и западнославянских сказках волшебная вода, по своим качествам противопоставленная «живой» воде, с которой она обычно составляет взаимодополняемое единство.

