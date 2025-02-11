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Альцгеймер вас будет обходить стороной — секреты здоровья мозга

1:22
Наука

Чтобы поддерживать здоровье мозга, важно обеспечивать его питательными веществами для восстановления и борьбы с токсинами.

Работа мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа мозга

Доктор Хизер Сэндисон, специалист по нейрокогнитивной медицине, рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием углеводов, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и избежать скачков, ухудшающих когнитивные функции, такие как тревожность и снижение концентрации.

"Нужно есть то, что питает мозг, а не наносит ему вред", — говорит эксперт.

Оптимальное количество углеводов для здоровья мозга составляет около 130 граммов в день, но важнее качество углеводов. Лучше всего начинать с продуктов, богатых жирами и белками, а углеводы добавлять позже. Например, можно заменить хлеб на тост с авокадо, а вместо картофеля, риса использовать киноа, цветную капусту. В меню обязательны супы, салаты, йогурты и фрукты.

Не стоит зацикливаться на подсчете углеводов, но полезно отслеживать их потребление, чтобы осознанно снижать количество. Это поможет улучшить уровень глюкозы и инсулина, уменьшить воспаление и повысить потребление питательных веществ, что в свою очередь поддержит здоровье мозга, пишет CNBC.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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