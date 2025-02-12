Поверхность внутреннего ядра Земли подвергается деформации, утверждают учёные

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Южной Калифорнии сделали ошеломляющее открытие: поверхность внутреннего ядра Земли может претерпевать структурные изменения.

Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ядро Земли

Исследование подтверждает, что то, что раньше считалось твёрдым внутренним ядром, на самом деле подвергается деформациям и изменению формы.

Что обнаружили учёные?

Исследование показало, что внутреннее ядро, расположенное на глубине более 3000 миль под земной корой, не так твёрдо, как считалось.

Учёные, анализируя сейсмические волны, заметили необычные аномалии, которые не соответствовали привычному поведению материала внутри планеты.

Эти данные позволили вывести новое понимание, что внутренний стержень Земли подвергается вязкой деформации.

"То, что мы обнаружили, свидетельствует о структурных изменениях поверхности внутреннего ядра", — сказал Джон Видейл, профессор наук о Земле и ведущий автор исследования.

Оказавшееся на первый взгляд странным отклонение сейсмических волн стало первым важным шагом в раскрытии этой тайны.

Как изменяется внутреннее ядро?

Деформация внутреннего ядра происходит на границе с расплавленным внешним ядром, что приводит к временным изменениям формы и смещению в этих глубоких слоях Земли.

Причиной изменений, скорее всего, является турбулентность внешнего ядра, которая, как оказалось, может воздействовать на внутреннее ядро в масштабах человеческой жизни.

"Мы впервые наблюдаем, как внешнее ядро влияет на внутреннее ядро. Это открытие помогает нам лучше понять динамику в недрах нашей планеты", — отметил Видейл.

Важность открытия

Это открытие может изменить подход к пониманию не только внутренней структуры Земли, но и таких явлений, как тепловые и магнитные поля.

В будущем это исследование поможет более точно предсказать геофизические процессы и, возможно, их влияние на нашу планету.

Уточнения

Ядро́ — центральная часть планеты, обладающая высокой плотностью, центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля.

