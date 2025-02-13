Сердце планеты меняется: учёные зафиксировали неожиданные процессы в ядре Земли

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Недавние исследования, основанные на анализе сейсмических данных за более чем 30 лет, показали, что внутреннее ядро нашей планеты не является полностью твёрдым. Более того, его поверхность меняется со временем. Это открытие может изменить понимание структуры Земли и её магнитного поля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Как устроено внутреннее ядро Земли

Земля имеет сложную слоистую структуру. Под корой и мантией находится внешнее ядро, представляющее собой расплавленный слой, который создаёт магнитное поле нашей планеты. В самом центре расположено внутреннее ядро — горячий шар из железа и никеля, размером чуть меньше Луны.

До сих пор считалось, что внутреннее ядро твёрдое и стабильное. Однако последние исследования ставят под сомнение этот взгляд.

Что обнаружили учёные

Группа геофизиков под руководством Джона Видейла из Университета Южной Калифорнии исследовала сейсмические волны, распространяющиеся через внутреннее ядро. Они изучили данные 121 землетрясения, произошедшего в Антарктиде с 1991 по 2024 год.

"Один набор сейсмических волн выделялся среди остальных. Позже мы поняли, что это свидетельство того, что внутреннее ядро Земли не является полностью твёрдым", — говорит Видейл.

Почему это важно

Результаты показали, что поверхность внутреннего ядра не статична, а изменяется со временем. Учёные предполагают, что это может быть вызвано взаимодействием с внешним ядром, которое имеет турбулентную структуру.

"Раньше мы знали, что внешнее ядро движется хаотично, но впервые мы наблюдаем, как оно влияет на внутреннее", — объясняет Видейл.

Как это повлияет на науку

Новое открытие может изменить понимание процессов, происходящих в недрах Земли. Это поможет:

Улучшить модели формирования магнитного поля.

Объяснить изменения в скорости вращения внутреннего ядра.

Понять процессы теплообмена внутри планеты.

Эти знания могут дать ключ к прогнозированию долгосрочных изменений в геомагнитном поле Земли, что важно для навигационных систем и защиты от космической радиации.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

