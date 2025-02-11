Акулы потеряли интерес к человеку: число нападений сократилось на 32%

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа экологов, работающая в рамках проекта International Shark Attack File, сообщила, что в прошлом году было зафиксировано всего 47 неспровоцированных нападений акул на людей. Это на 32% меньше, чем в 2023 году, и на 33% ниже среднего показателя за последние десять лет.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

"Нас, как ученых, интересует поведение акул в их естественной среде обитания. Это важно для понимания причин, по которым они иногда нападают на человека. Поэтому мы исключили из анализа все случаи, где на поведение акул могли повлиять внешние факторы или действия людей", — пояснил научный руководитель программы по изучению акул в FMNH Гэвин Нейлор.

Проект International Shark Attack File уже несколько десятилетий систематически отслеживает частоту и географию неспровоцированных нападений акул на человека в Мировом океане. Хотя акулы редко проявляют агрессию в прибрежных водах, каждый такой случай привлекает огромное внимание общественности и СМИ.

В 2024 году экологи зафиксировали 47 нападений акул, что почти на треть меньше, чем в 2023 году, и ниже среднего показателя за последние десять лет. Также снизилось число смертельных исходов: четыре нападения закончились гибелью людей.

Больше половины инцидентов произошло у атлантического и тихоокеанского побережий США, где было зарегистрировано 28 нападений. Чаще всего жертвами становились серферы — на них пришлось 33% случаев. Исследователи связывают это с тем, что мощные волны привлекают акул и одновременно затрудняют их видимость, что может привести к ошибочным атакам.

13 нападений произошло у берегов Австралии, что объясняется высокой популяцией белых и серых бычьих акул — двух наиболее агрессивных видов. Другие случаи были зафиксированы у берегов Западной Сахары, Индии, Белиза, Тринидада и Тобаго, Мальдивских островов, Мозамбика, Таиланда и ряда стран Карибского бассейна. В большинстве случаев пострадавшие выжили.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

