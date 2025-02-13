Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это

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Наука

В Южной Каролине, недалеко от Саммервилла, существует легенда о светящемся огоньке на заброшенной железнодорожной ветке. Местные жители уверены: это призрак женщины, которая ищет голову своего мужа. Однако сейсмолог Сьюзан Хоф предлагает другое объяснение — возможно, эти огни связаны с землетрясениями.

Шаровая молния
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаровая молния

Что такое "огни землетрясений"

"Огни землетрясений" — это загадочное явление, при котором перед подземными толчками в небе появляются световые вспышки. Они могут выглядеть как искры, световые столбы или даже сферические огни. Такие явления фиксировались по всему миру, но точного объяснения их происхождения пока нет.

Существуют две основные гипотезы:

  • Газы (например, метан или радон) выбрасываются из земли из-за движения тектонических плит, а затем воспламеняются.
  • Электрические разряды возникают в земной коре при сейсмическом напряжении и создают свечение в воздухе.

Как связаны огни Саммервилла и землетрясения

Сьюзан Хоф сопоставила появление огней на железной дороге с зарегистрированными в регионе землетрясениями. Оказалось, что в 1959 и 1960 годах, когда очевидцы чаще всего сообщали о светящихся огнях, в этом районе произошло четыре землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,4.

Эти данные позволяют предположить, что подземные толчки спровоцировали выброс газов, которые затем загорелись или вызвали электромагнитные явления, создающие визуальный эффект.

Наука или легенда

Несмотря на убедительность научных данных, миф о призраке продолжает жить. Многие местные жители уверены, что светящийся огонёк — это дух, а не природное явление. Тем не менее, теория "огней землетрясений" объясняет это явление гораздо логичнее, чем призрачные истории.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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