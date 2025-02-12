Секрет лёгкого утра после вечеринки: простой продукт, который спасёт от похмелья

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вам предстоит вечеринка, а наутро хочется чувствовать себя бодро, врач Нина Чандрасекаран на страницах британского таблоида Daily Mail советует обратить внимание на сыр. По её словам, этот продукт может помочь организму справиться с алкогольной нагрузкой и снизить риск тяжелого похмелья.

Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сыр

Чандрасекаран, специалист в области интенсивной терапии и здоровья лёгких, объясняет: сыр содержит большое количество белков и жиров, которые образуют защитный барьер в желудке. Это замедляет всасывание алкоголя в кровь и снижает нагрузку на печень, которая отвечает за его переработку.

"В сыре много белка и жира, которые обволакивают желудок и уменьшают всасывание алкоголя", — отмечает врач в своём популярном видеоролике, который набрал уже более 3 миллионов просмотров в TikTok.

Когда организм перерабатывает алкоголь, он выделяет токсичный ацетальдегид — вещество, которое провоцирует симптомы похмелья: головную боль, тошноту, слабость. Однако если часть алкоголя выводится естественным путем — с мочой и потом — количество ацетальдегида снижается, и утреннее самочувствие оказывается значительно лучше.

Кроме того, сыр восполняет запасы важных питательных веществ, которые организм теряет во время употребления спиртного.

Сыр богат кальцием и витаминами группы B, которые поддерживают работу нервной системы, мышц и участвуют в обмене веществ, советует Чандрасекаран своим 148 тысячам подписчиков.

Она подчёркивает, что отказ от алкоголя всегда полезнее, чем любые ухищрения, но если уж вы решились выпить, лучше сделать это с умом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует не превышать 14 "единиц" алкоголя в неделю. Это примерно эквивалентно шести бокалам вина или нескольким пинтам пива.

Кстати, исследователи из Южной Кореи также обнаружили, что сыр помогает печени расщеплять ацетальдегид. Это связано с тем, что содержащиеся в нём полезные бактерии стимулируют выработку ферментов, участвующих в детоксикации организма.