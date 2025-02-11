Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

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Жителям Москвы стоит готовиться к серьезным снегопадам, которые ожидаются уже к концу недели. Об этом сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с aif. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Sallicio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метель

Сколько снега выпадет

По словам эксперта, погодные условия в столице изменятся: изморозь уступит место полноценному снегу. Особенно обильные осадки придутся на субботу и воскресенье — в эти дни снежный покров увеличится примерно на семь сантиметров.

Холода задержатся надолго

Морозная погода в Москве сохранится вплоть до второй декады февраля. Ильин отметил, что в отдельные периоды ночная температура в Московской области может опускаться до -17…-22 градусов. Наиболее холодные дни, по прогнозам, ожидаются с 17 по 20 февраля.

Таким образом, москвичам предстоят настоящие зимние выходные: с сугробами и крепкими морозами.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

