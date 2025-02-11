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Наиболее цитируемое исследование болезни Альцгеймера оказалось подделкой

3:23
Наука

Нейробиолог Сильвен Лесне, обвинённый в манипуляции изображениями в важном исследовании по болезни Альцгеймера, подал в отставку с поста профессора Университета Миннесоты.

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Этот шаг стал результатом 2,5-летнего расследования, в ходе которого были выявлены проблемы в нескольких его научных публикациях. Исследование, опубликованное в журнале Nature, уже было отозвано, а университет потребовал отозвать ещё четыре статьи.

Отставка Лесне, вступившая в силу 1 марта, была впервые освещена изданием Minnesota Reformer. Учёный отказался от комментариев.

Представитель университета Миннесоты Джейк Рикер сообщил, что университет выявил серьёзные проблемы с достоверностью данных и связался с научными журналами для возможного отзыва спорных публикаций.

Расследование показало, что Лесне многократно манипулировал изображениями в своих исследованиях. Некоторые работы были выполнены в лаборатории Карен Эш, его научного наставника, однако её пока не обвиняют в подтасовке данных.

В 2006 году Лесне и Эш опубликовали в журнале Nature статью, доказывавшую связь между белком амилоид-бета *56 и ухудшением памяти у крыс, что было представлено как ключ к разгадке болезни Альцгеймера.

Эта работа укрепила популярность амилоидной гипотезы, согласно которой накопление амилоидных белков в мозге вызывает повреждения нейронов и, как следствие, деменцию. Однако в последующие годы гипотеза подвергалась всё большему сомнению из-за провалов в разработке лекарств, направленных на уменьшение амилоида. Несмотря на это, статья Лесне и Эш стала одной из самых цитируемых работ по болезни Альцгеймера в XXI веке.

В 2022 году журнал Science первым сообщил о возможных фальсификациях в исследованиях Лесне. Проблемы затрагивали не только статью в Nature, но и ещё около 20 других публикаций. Хотя Эш была соавтором некоторых из них, её не обвиняют в подделке данных.

Основной проблемой стали так называемые вестерн-блоты — изображения, отображающие присутствие и концентрацию белков. Они были изменены таким образом, чтобы подтвердить гипотезу о токсичности амилоид-бета *56.

В 2024 году статья в Nature была отозвана по инициативе большинства авторов, включая Эш. Единственным несогласным остался Лесне. Несмотря на признание подделки изображений, Эш продолжает утверждать, что основные выводы статьи остаются верными.

Мэтью Шрэг, нейробиолог из Университета Вандербильта, независимо от своих университетских обязанностей выявил большую часть сомнительных публикаций Лесне. Университет Миннесоты отреагировал медленно, что вызвало критику со стороны научного сообщества. По словам Шрэга, задержка с реакцией серьёзно подорвала репутацию университета и нанесла ущерб исследованиям болезни Альцгеймера.

"Время для ответственности давно настало", — отметил он.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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