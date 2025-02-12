Японцы заселили Китай, а не жители Поднебесной выселились на островах

Исследование геномов 85 человек из китайской провинции Шаньдун позволило пролить свет на сложные миграционные процессы в Восточной Азии за последние 6000 лет. Данные ДНК подтвердили, что смешение предковых групп с севера и юга региона началось ещё 7700 лет назад, сообщает информагентство Синьхуа.
Учёные также обнаружили две волны генетического влияния, исходящие из внутренних районов Шаньдуна в прибрежные зоны. Это открытие даёт возможность лучше понять, как формировался этнический состав населения Восточной Азии и как происходило распространение древних культур.
Дополнительно было выявлено генетическое родство между жителями Шаньдуна и древними обитателями японского острова Мияко. Это открытие подтверждает существование древних связей между Китаем и Японией, а также подчёркивает сложность миграционных процессов, происходивших в регионе на протяжении тысячелетий.
Шаньду́н (кит. упр. 山东, пиньинь Shāndōng, буквально: «восток гор») — провинция на востоке Китая.
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