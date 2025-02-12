Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский рынок акций растёт после беседы Путина с Трампом
Мир готовится: военными конфликтами будущего будет управлять ИИ
Тайна вечной молодости Роналду: как оставаться в строю, когда ровесники давно закончили карьеру
Зеленский назвал условие, чтобы прекратить огонь
Не все так радужно: как интервальное голодание влияет на организм — есть неожиданный минус
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
Провокация и преступление: Порошенко* высказался о санкциях против него
Марокканские козы на деревьях: прирученные чудеса природы или хитроумный бизнес
Сергей Лазарев подверг дочку Аню серьёзному испытанию

Японцы заселили Китай, а не жители Поднебесной выселились на островах

1:05
Наука

Исследование геномов 85 человек из китайской провинции Шаньдун позволило пролить свет на сложные миграционные процессы в Восточной Азии за последние 6000 лет. Данные ДНК подтвердили, что смешение предковых групп с севера и юга региона началось ещё 7700 лет назад, сообщает информагентство Синьхуа.

. Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-1500_-1000_Bronze_Mask_Shang_Dynasty_National_Museum_of_China_anagoria.jpg by Anagoria
. Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае

Учёные также обнаружили две волны генетического влияния, исходящие из внутренних районов Шаньдуна в прибрежные зоны. Это открытие даёт возможность лучше понять, как формировался этнический состав населения Восточной Азии и как происходило распространение древних культур.

Дополнительно было выявлено генетическое родство между жителями Шаньдуна и древними обитателями японского острова Мияко. Это открытие подтверждает существование древних связей между Китаем и Японией, а также подчёркивает сложность миграционных процессов, происходивших в регионе на протяжении тысячелетий.

Уточнения

Шаньду́н (кит. упр. 山东, пиньинь Shāndōng, буквально: «восток гор») — провинция на востоке Китая. 

Информационное агентство «Синьхуа́» (кит. трад. 新華社, упр. 新华社, пиньинь Xīnhuáshè, буквально: «Агентство „Новый Китай“») — официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Еда и рецепты
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают Аудио 
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
Последние материалы
Пробовали авокадо и не поняли, в чём его фишка? Тогда вам нужны эти рецепты
Что посеять в феврале, чтобы урожай был на зависть? Рассада, которую стоит посадить прямо сейчас
Хорошая новость для сладкоежек: полный отказ от сахара может навредить здоровью и жизни
Кошка захватила квартиру и диктует правила? Как вернуть власть в свои руки
Японцы заселили Китай, а не жители Поднебесной выселились на островах
В ожидании цунами или землетрясения — турецкие власти усилили меры безопасности
Не тратьте деньги на дорогие средства: вот чем можно идеально вымыть пол без химии
Пышное цветение без болезней: как спасти розы от тёмных пятен весной
Космос — не место для каши: чем завтракают астронавты, чтобы не мучиться на орбите
Эта птица — самый быстрый хищник, чьи достижения в скорости пугают даже автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.