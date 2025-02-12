Старые истребители превратили в 3D-порошок для самолётов

Старые истребители теперь можно не просто утилизировать, а превращать в металлический порошок, который используется для 3D-печати новых деталей. Этот метод позволяет не только экономить ресурсы, но и снижать зависимость от поставок материалов из-за границы. Об этом написал журнал New Scientist.
Компания Additive Manufacturing Solutions разработала инновационную технологию переработки сплава Ti64, широко используемого в авиационной промышленности. Британское Министерство обороны обладает значительными запасами дорогостоящих материалов, включая Ti64, что делает переработку особенно выгодной.
Один из первых успешных экспериментов был проведён с лопатками турбины самолёта Panavia Tornado. Старые детали были измельчены и превращены в порошок, который затем использовали для 3D-печати прототипа двигателя.
Процесс переработки включает расплавление компонентов и их распыление струёй аргона. В результате формируются сферические частицы, которые затвердевают и становятся пригодными для использования в 3D-принтерах. Эти устройства накладывают порошок слоями толщиной в половину человеческого волоса, сваривая их с высокой точностью.
Переработанный порошок уже применён для создания носового обтекателя двигателя Orpheus, который разрабатывается в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS), включающего перспективный истребитель BAE Systems Tempest.
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