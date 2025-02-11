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Сладкая угроза: учёные нашли скрытые опасности в соковой диете

1:54
Наука

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выявили значительные риски, связанные с популярной "соковой диетой". Этот метод позиционируется как "хитрость": вместо потребления большого количества свежих овощей и фруктов, участникам предлагается заменить их на соки. Теоретически, это должно обеспечить организм витаминами, минералами и антиоксидантами, при этом снижая калорийность. Это, в свою очередь, должно способствовать "очищению" организма и снижению веса.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

Основной недостаток такой диеты заключается в том, что при переработке овощей и фруктов в сок происходит отделение твердой массы от жидкости, что приводит к потере полезной клетчатки. Это кардинально меняет процесс усвоения продуктов, оказывая значительное влияние на состояние микробиома во рту и кишечнике. Американские исследователи провели детальное изучение этого процесса, и результаты их не удовлетворили.

Оказалось, что всего через три дня соковой диеты микробиом во рту начинает стремительно изменяться в негативную сторону. В частности, резко увеличивается количество бактерий, способствующих воспалительным процессам и пародонтиту. Микробиом кишечника изменяется медленнее, но и там наблюдаются негативные изменения — растет популяция микробов, способствующих заболеваниям сердца и колоректальному раку.

Предположительно, причиной этого является изобилие легкодоступных сахаров в соке, которые служат источником энергии для бактерий. Это позволяет подавленным бактериям активизироваться и размножаться. Решением проблемы может стать замена сока на смеси измельченных в блендере овощей и фруктов, что позволяет сохранить клетчатку и поддерживать естественный процесс пищеварения.

Уточнения

Микробиом — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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