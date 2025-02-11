Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники продают фиктивные визы Франции для EES
Демократы надавят на Трампа. Они рассматривают возможность оставить правительство без денег
Даже самые опытные водители попадаются на это: за что можно получить штраф в жилой зоне?
Не весь хлеб одинаково полезен: какой вид принесёт здоровье, а какой — только лишние калории
Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки России
Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет
Певица Корнелия Манго объяснила, почему не собирается показывать публике дочь: я не боюсь сглаза
Россия продолжит поставки нефти, несмотря на давление
Сладкая угроза: учёные нашли скрытые опасности в соковой диете

Вечно молодой: как овощной антиоксидант может спасти от седины

3:25
Наука

Хотя седые волосы часто связывают с возрастом, многие люди прилагают значительные усилия, чтобы избежать этого. Независимо от того, используют ли они краски или мелирование для защиты от солнечного вреда, существует множество методов и продуктов, направленных на сохранение естественного цвета волос.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Однако новое исследование открыло антиоксидант, содержащийся в овощах, который может "задерживать" процесс старения волос. Научная группа из Нагойского университета в Японии, возглавляемая Масаси Като и Такуми Кагавой, выявила лютеолин — антиоксидант, присутствующий в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец. Многие из этих овощей можно приобрести за символическую цену в супермаркетах.

Ученые изучили три антиоксиданта: лютеолин, гесперетин и диосметин. Их целью было оценить их способность предотвращать поседение в экспериментах на мышах, которые были специально разведены для имитации седины у людей. Результаты показали, что мыши, получавшие лютеолин, сохраняли свою темную шерсть, в то время как шерсть остальных их собратьев становилась серой. Этот эффект наблюдался как при внешнем, так и при внутреннем введении антиоксиданта.

Масаси Като поделился своими мыслями: он выразил удивление тем, что только лютеолин среди исследуемых антиоксидантов продемонстрировал значительные результаты. Это открытие предполагает, что лютеолин обладает уникальными лечебными свойствами, способными предотвратить поседение. Оказалось, что противоседеющие эффекты лютеолина связаны с его воздействием на эндотелины — белки, играющие ключевую роль в коммуникации между клетками. Лечение лютеолином поддерживало экспрессию эндотелинов и их рецепторов, что поддерживает здоровые сигнальные пути и предотвращает снижение активности меланоцитов, характерное для седых волос. Като также отметил, что лютеолин оказывает минимальное влияние на циклы волос, что указывает на то, что его основное действие направлено на поддержание пигментации, а не на рост или выпадение волос.

Такое целенаправленное воздействие делает лютеолин особенно перспективным кандидатом для решения проблемы возрастного поседения. Ученые утверждают, что сходство между процессами поседения у модельных мышей и людей открывает перспективы для перевода этих результатов в человеческое применение.

Помимо овощей, лютеолин уже доступен в виде добавок для местного и перорального применения, что делает его перспективным кандидатом для разработки средства против седины. По мере развития исследований этот антиоксидант может стать ключевым ингредиентом в продуктах по уходу за волосами, помогая предотвратить появление седых волос с возрастом.

Результаты могут также привести к более широкому использованию лютеолина в исследованиях, связанных с старением. Также отмечается интерес к изучению возможности применения антивозрастных свойств лютеолина для предотвращения других возрастных изменений, включая облысение.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Модель Перминова объяснила округлившийся живот после слухов о долгожданной помолвке
Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей
Хотите, чтобы ваша собака покорила судей на выставке? Эти ошибки могут всё испортить
Стало известно, зачем лоси сбрасывают рога
Эксперты рассказали, страдают ли животные от смены часовых поясов
Главные цвета весенних свитеров: что будет в моде в новом сезоне?
Лимон на подоконнике? Да! Выращиваем цитрус дома легко и просто
Брать, чтобы потом продать с выгодой: кроссоверы с минимальной потерей стоимости
Ирина Пегова впервые за много лет вышла в свет с дочерью от Дмитрия Орлова
Масштабные протесты идут в Кривом Роге, надежда у криворожцев только на Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.