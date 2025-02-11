Вечно молодой: как овощной антиоксидант может спасти от седины

3:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Хотя седые волосы часто связывают с возрастом, многие люди прилагают значительные усилия, чтобы избежать этого. Независимо от того, используют ли они краски или мелирование для защиты от солнечного вреда, существует множество методов и продуктов, направленных на сохранение естественного цвета волос.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Однако новое исследование открыло антиоксидант, содержащийся в овощах, который может "задерживать" процесс старения волос. Научная группа из Нагойского университета в Японии, возглавляемая Масаси Като и Такуми Кагавой, выявила лютеолин — антиоксидант, присутствующий в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец. Многие из этих овощей можно приобрести за символическую цену в супермаркетах.

Ученые изучили три антиоксиданта: лютеолин, гесперетин и диосметин. Их целью было оценить их способность предотвращать поседение в экспериментах на мышах, которые были специально разведены для имитации седины у людей. Результаты показали, что мыши, получавшие лютеолин, сохраняли свою темную шерсть, в то время как шерсть остальных их собратьев становилась серой. Этот эффект наблюдался как при внешнем, так и при внутреннем введении антиоксиданта.

Масаси Като поделился своими мыслями: он выразил удивление тем, что только лютеолин среди исследуемых антиоксидантов продемонстрировал значительные результаты. Это открытие предполагает, что лютеолин обладает уникальными лечебными свойствами, способными предотвратить поседение. Оказалось, что противоседеющие эффекты лютеолина связаны с его воздействием на эндотелины — белки, играющие ключевую роль в коммуникации между клетками. Лечение лютеолином поддерживало экспрессию эндотелинов и их рецепторов, что поддерживает здоровые сигнальные пути и предотвращает снижение активности меланоцитов, характерное для седых волос. Като также отметил, что лютеолин оказывает минимальное влияние на циклы волос, что указывает на то, что его основное действие направлено на поддержание пигментации, а не на рост или выпадение волос.

Такое целенаправленное воздействие делает лютеолин особенно перспективным кандидатом для решения проблемы возрастного поседения. Ученые утверждают, что сходство между процессами поседения у модельных мышей и людей открывает перспективы для перевода этих результатов в человеческое применение.

Помимо овощей, лютеолин уже доступен в виде добавок для местного и перорального применения, что делает его перспективным кандидатом для разработки средства против седины. По мере развития исследований этот антиоксидант может стать ключевым ингредиентом в продуктах по уходу за волосами, помогая предотвратить появление седых волос с возрастом.

Результаты могут также привести к более широкому использованию лютеолина в исследованиях, связанных с старением. Также отмечается интерес к изучению возможности применения антивозрастных свойств лютеолина для предотвращения других возрастных изменений, включая облысение.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

