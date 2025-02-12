В чемодане с сюрпризом: туристку задержали в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда у гражданки Азербайджана обнаружили 425 единиц сувенирной продукции. В её багаже были пляжные сумки, блокноты и ручки с логотипом одного из турецких отелей. Однако вес чемодана составил 22 кг, что превысило норму для ввоза без декларирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Витюгова Женя, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сувениры

Женщина планировала провести презентации в нескольких российских городах и раздать сувениры турагентам в качестве рекламной продукции. Она не знала, что подобные товары необходимо декларировать при въезде в страну.

Начальник таможенного поста "Аэропорт Волгоград" Сергей Легкодимов объяснил, что без декларирования можно ввозить только вещи для личного пользования. Любая продукция, предназначенная для коммерческого использования, должна быть задекларирована.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская уточнила в беседе с редакцией TourDom. ru, что точного определения коммерческой партии нет, и каждый случай рассматривается индивидуально.

В отношении женщины завели два административных дела: одно за недекларирование товаров, второе — за нарушение правил ввоза. В первом случае ей грозит штраф в размере от половины до двойной стоимости товаров, а во втором — штраф до 2,5 тысяч рублей.

Сувенирную продукцию изъяли, и, скорее всего, она будет конфискована.