Троянский конь на прилавках: новый вирус атакует смартфоны через App Store и Google Play

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно обнаруженный троян под названием SparkCat представляет значительную опасность для пользователей, угрожая шантажом и похищением финансовой информации. Этот вредоносный код способен анализировать содержимое фотогалереи на смартфонах, выискивая личные изображения, пароли и сведения о криптовалютных кошельках с использованием технологии распознавания текста. Крайне важно уметь распознавать подозрительные приложения перед их установкой и знать, как защитить свои данные в случае заражения устройства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Новый вирус SparkCat скрывается в фальшивых приложениях, распространяемых через магазины App Store и Google Play. Основными мишенями вируса становятся клиенты мессенджеров, сервисов доставки еды и криптовалютных бирж. Об этом сообщает "Царьград".

Вредоносная программа запрашивает доступ к фотографиям, после чего начинает анализировать текст на изображениях с помощью технологии распознавания изображений. Это позволяет злоумышленникам извлекать разнообразные данные, включая пароли и даже сканы паспортов.

Специалист по кибербезопасности Александр Самсонов из компании "Код безопасности" отметил, что наиболее очевидные риски связаны с возможностью шантажа в случае обнаружения злоумышленниками фотографий интимного характера, а также с кражей финансовой информации, поскольку многие пользователи фотографируют свои пароли или делают скриншоты документов, таких как паспорт.

Компания Apple уже удалила 11 приложений, содержащих этот вирус, однако существует вероятность появления новых угроз. Эксперты советуют проявлять бдительность: не хранить на устройстве конфиденциальные фотографии, регулярно очищать галерею и тщательно проверять приложения перед их установкой. Основной целью злоумышленников являются жители ОАЭ, Европы и Азии, но и россиянам следует оставаться настороже. Ведь если хакеры обнаружат интересующую их информацию последствия могут быть крайне серьёзными.

Уточнения

Троя́н — вредоносный код. Разговорное название троянских программ.

