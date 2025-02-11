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Парадокс Джевонса: ИИ делает нас зависимыми от ресурсов

1:04
Наука

Парадокс Джевонса гласит: чем эффективнее используется ресурс, тем больше его потребляют. Этот эффект актуален и в эпоху искусственного интеллекта, что подтверждают исследования экономистов из Северо-Восточного университета. Об этом сказано на сайте университета.  

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отмечает, что развитие ИИ ведёт к его повсеместному внедрению, что в свою очередь увеличивает потребность в вычислительных мощностях. Мадхави Венкатесан, экономист, считает, что усовершенствование ИИ не приводит к исчерпанию ресурсов, однако Ричан Пиао указывает на рост спроса на графические процессоры и энергию, что усиливает влияние компаний, таких как Nvidia.

Этот парадокс служит напоминанием о том, что внедрение новых технологий должно сопровождаться продуманной стратегией. Снижение затрат за счёт повышения эффективности может обернуться ростом потребления, особенно в высокотехнологичных сферах.

Уточнения

Парадокс Джевонса эффект Джевонса — термин в экономической науке, описывающий ситуацию, когда технологический прогресс, который увеличивает эффективность использования какого-либо ресурса, увеличивает объём потребления ресурса из-за более низких затрат при использовании усовершенствованных технологий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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