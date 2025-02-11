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Астероид несётся к Луне: взрыв может осветить небо даже днём — мощность поражает

1:13
Наука

К Земле приближается астероид 2024 YR4, однако вероятность его столкновения с нашей планетой отсутствует. Вместо этого ученые считают, что астероид может ударить по Луне, хотя вероятность такого события составляет всего 0,3%. Об этом пишет портал naukatv.ru. 

Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL
Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов

Если столкновение произойдет, на поверхности Луны образуется кратер диаметром от 500 до 2000 метров. Земля останется в безопасности, но небольшие фрагменты выброшенного материала могут достичь её атмосферы, где они полностью сгорят.

Мощность взрыва при ударе оценивается в 343 раза больше энергии, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Хотя удар не будет виден невооруженным глазом с Земли, он будет зафиксирован космическими аппаратами на лунной орбите. Однако вспышка от удара может быть настолько яркой, что её заметят даже днём.

Область возможного столкновения простирается от Моря Кризисов на севере до кратера Тихо на юге. Если удар произойдет, он может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров. Он был открыт 27 декабря 2024 года системой ATLAS, расположенной в Чили.

Мо́ре Кри́зисов (лат. Mare Crisium) — море на видимой стороне Луны, к северо-востоку от Моря Спокойствия.

Ти́хо (лат   lang="la">Tycho) — 85-километровый ударный кратер на Луне, в южной части видимой стороны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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