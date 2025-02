Эти открытия могут изменить электронику, медицину и даже тактильные интерфейсы будущего

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В Техасском центре сверхпроводимости при Хьюстонском университете удалось добиться сохранения сверхпроводимости материала Bi0.5Sb1.5Te3 (BST) даже после снятия высокого давления. Это открытие может привести к созданию новых технологий, которые сохраняют свойства материалов, доступные ранее только в экстремальных условиях.

Фото: https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/16334175965/ by U.S. Department of Energy from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сверхпроводник

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует эффективность метода резкого сброса давления (Pressure-Quench Protocol).

С его помощью ученым удалось стабилизировать фазу сверхпроводимости при атмосферном давлении. Такой подход открывает возможности для дальнейших разработок в области материаловедения и электроники.

В другом перспективном исследовании ученые предложили новый способ управления электрической плазмой в воздухе с помощью ультразвуковых волн. Метод основан на том, что ультразвук изменяет распределение горячего воздуха, направляя электрический разряд в нужную точку. Принцип работы довольно прост: искры нагревают воздух, он расширяется, а разряд следует за ним. Этот метод способен заменить лазеры, делая оборудование более компактным и доступным.

Новая технология может найти применение в разных сферах — от атмосферных исследований до биомедицины. Также она открывает перспективу создания бесконтактного тактильного интерфейса, который может стать основой для новой системы шрифта Брайля. Это позволит людям с нарушениями зрения получать информацию через тактильные ощущения, не прибегая к физическому контакту с устройством.

Уточнения

Хью́стонский университет (англ. University of Houston) — общественный исследовательский университет в США, расположенный в Хьюстоне, штат Техас.