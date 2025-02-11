Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный хит 2025: чёрно-белые лоферы, которые воссоздают атмосферу 50-х
ЖКХ без бумажных квитанций? Власти тестируют новый формат
Астероид несётся к Луне: взрыв может осветить небо даже днём — мощность поражает
Почему не устояла украинская крепость Часов Яр, которую Киев строил 10 лет
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Не пытайтесь отстирать пот с футболок с помощью химии! Вот что поможет
Контрабанда, о которой никто не знал: как браконьеры используют море в своих целях
Лекарства от давления работают лучше с этим простым приёмом — неожиданный эффект доказан
Дальний Восток увеличивает экспорт рыбы — более 6,5 тысяч тонн за неделю

Эти открытия могут изменить электронику, медицину и даже тактильные интерфейсы будущего

1:48
Наука

В Техасском центре сверхпроводимости при Хьюстонском университете удалось добиться сохранения сверхпроводимости материала Bi0.5Sb1.5Te3 (BST) даже после снятия высокого давления. Это открытие может привести к созданию новых технологий, которые сохраняют свойства материалов, доступные ранее только в экстремальных условиях.

сверхпроводник
Фото: https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/16334175965/ by U.S. Department of Energy from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сверхпроводник

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует эффективность метода резкого сброса давления (Pressure-Quench Protocol).

С его помощью ученым удалось стабилизировать фазу сверхпроводимости при атмосферном давлении. Такой подход открывает возможности для дальнейших разработок в области материаловедения и электроники.

В другом перспективном исследовании ученые предложили новый способ управления электрической плазмой в воздухе с помощью ультразвуковых волн. Метод основан на том, что ультразвук изменяет распределение горячего воздуха, направляя электрический разряд в нужную точку. Принцип работы довольно прост: искры нагревают воздух, он расширяется, а разряд следует за ним. Этот метод способен заменить лазеры, делая оборудование более компактным и доступным.

Новая технология может найти применение в разных сферах — от атмосферных исследований до биомедицины. Также она открывает перспективу создания бесконтактного тактильного интерфейса, который может стать основой для новой системы шрифта Брайля. Это позволит людям с нарушениями зрения получать информацию через тактильные ощущения, не прибегая к физическому контакту с устройством.

Уточнения

Хью́стонский университет (англ. University of Houston) — общественный исследовательский университет в США, расположенный в Хьюстоне, штат Техас.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Форма бровей, которая творит чудеса и помогает скрыть возраст
Красота и стиль
Форма бровей, которая творит чудеса и помогает скрыть возраст Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Садальский сообщил о новом уровне отношений с Пугачёвой: поздравьте меня
Правда ТВ
Садальский сообщил о новом уровне отношений с Пугачёвой: поздравьте меня Видео 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
Астероид несётся к Луне: взрыв может осветить небо даже днём — мощность поражает
Почему не устояла украинская крепость Часов Яр, которую Киев строил 10 лет
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Не пытайтесь отстирать пот с футболок с помощью химии! Вот что поможет
Контрабанда, о которой никто не знал: как браконьеры используют море в своих целях
Лекарства от давления работают лучше с этим простым приёмом — неожиданный эффект доказан
Дальний Восток увеличивает экспорт рыбы — более 6,5 тысяч тонн за неделю
Два нарцисса на грани развода: что творится между принцем Гарри и Меган Маркл
Чему можно научиться у недисциплинированных пассажиров в самолёте
Как выбрать пенку для умывания, если у вас чувствительная кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.