Эти открытия могут изменить электронику, медицину и даже тактильные интерфейсы будущего

В Техасском центре сверхпроводимости при Хьюстонском университете удалось добиться сохранения сверхпроводимости материала Bi0.5Sb1.5Te3 (BST) даже после снятия высокого давления. Это открытие может привести к созданию новых технологий, которые сохраняют свойства материалов, доступные ранее только в экстремальных условиях.
Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует эффективность метода резкого сброса давления (Pressure-Quench Protocol).
С его помощью ученым удалось стабилизировать фазу сверхпроводимости при атмосферном давлении. Такой подход открывает возможности для дальнейших разработок в области материаловедения и электроники.
В другом перспективном исследовании ученые предложили новый способ управления электрической плазмой в воздухе с помощью ультразвуковых волн. Метод основан на том, что ультразвук изменяет распределение горячего воздуха, направляя электрический разряд в нужную точку. Принцип работы довольно прост: искры нагревают воздух, он расширяется, а разряд следует за ним. Этот метод способен заменить лазеры, делая оборудование более компактным и доступным.
Новая технология может найти применение в разных сферах — от атмосферных исследований до биомедицины. Также она открывает перспективу создания бесконтактного тактильного интерфейса, который может стать основой для новой системы шрифта Брайля. Это позволит людям с нарушениями зрения получать информацию через тактильные ощущения, не прибегая к физическому контакту с устройством.
Хью́стонский университет (англ. University of Houston) — общественный исследовательский университет в США, расположенный в Хьюстоне, штат Техас.
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