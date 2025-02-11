На Роза Хутор зацвели цикламены

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Редкие цветы можно увидеть на нижней отметке курорта "Роза Хутор" — 540 метров над уровнем моря.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Цикламены на территории курорта Роза Хутор

Фиолетовые и лиловые "бабочки" обильно украсили лесные поляны вдоль пешеходной Тропы здоровья. При этом на высоте 1600 метров над уровнем моря курорта толщина снежного покрова превышает 190 сантиметров.

— Горы — удивительное место. Смена сезонов здесь происходит не только по календарю, но и по вертикали — весна поднимается к вершинам из долины. И пока на пиках все покрыто снегом, продолжается катание, на нижних отметках появляются весенние растения. "Открывает" сезон цветения цикламен косский. По традиции он украшает лесные поляны в феврале. При этом редкое растение хорошо переносит холода, вплоть до -5 градусов, ему не страшны даже снегопады, которые случаются в горах Сочи и в конце зимы, — отметил руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Цикламен косский находится под защитой государства, растение внесено в Красные книги России и Краснодарского края, включено в списки Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Рвать эти первоцветы строго запрещено, нарушителям грозит штраф.

— В отличие от нарциссов и тюльпанов цикламен косский размножается не луковицами, а только крошечными черными семенами. Из-за каждого сорванного цветка сокращаются возможности расширения популяции. К тому же собранные цикламены плохо переносят теплые помещения и быстро вянут. Чтобы редкие растения оставались в сохранности, на курорте "Роза Хутор" установили специальные аншлаги, которые призывают не трогать и не вытаптывать их, — рассказал Денис Рыльцев.

Цветение цикламенов на "Роза Хутор" продлится вплоть до середины марта. Как только сойдет снег в среднегорье распустится еще один краснокнижный первоцвет — подснежник Воронова. Всего в окрестностях курорта "Роза Хутор" насчитывается свыше 950 видов растений, треть из которых — эндемики.