Илон Маск: почти 100 миллиардов долларов за разработчика ChatGPT

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Компания OpenAI — совместный, ранее — некоммерческий, проект Илона Маска и Сэма Альтмана была основана стать «надзирателем» за возможными угрозами развития AGI (так называемый "общий искусственный интеллект").

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Тем не менее, после разрыва Маска и Альтмана из-за прагматизма последнего, были привлечены крупные инвесторы уровня Microsoft и фонда Thrive Capital, что поставило OpenAI перед необходимостью получения прибыли. Ключевым решением стало создание OpenAI LP — подразделения, занимающегося коммерциализацией и монетизацией продуктов, продажей лицензий на использование, подписок, взиманием платы за использование API, разработкой заказных продуктов, управлением партнерскими отношениями и маркетингом.

После ухода из OpenAI Маск не оставлял попыток заниматься искусственным интеллектом, основал в 2023 году собственную компанию X.AI и по некоторым данным не оставлял попыток выкупить OpenAI.

Стремление к быстрому развитию технологии и выводу продуктов на рынок, акцент на монетизации, вызвали опасения совета директоров относительно чрезмерной скорости развития компании в ущерб качеству и безопасности разработок, что в итоге привело в конце 2023 года к скандалу с увольнением Сэма Альтмана и последующим восстановлением его в должности.

Илон Маск, в том числе, боялся, что стремление Альтмана к быстрой монетизации могло привести к тому, что OpenAI стала выпускать на рынок "сырые" продукты, что критично, учитывая, какую роль в современном мире уже отводится искусственному интеллекту.

В понедельник 10 февраля стало известно о предложении Илона Маска выкупить OpenAI за 9,74 миллиарда долларов.

"Если Сэм Альтман и нынешний совет директоров OpenAI, Inc. намерены стать полностью коммерческой корпорацией, крайне важно, чтобы благотворительная организация получила справедливую компенсацию за то, что ее руководство отнимает у нее: контроль над самой преобразующей технологией нашего времени", - говорится в заявлении Марка Тобергоффа, адвоката, представляющего инвесторов. "Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированной на безопасность силе добра, какой она когда-то была. Мы позаботимся о том, чтобы это произошло". - заявил Илон Маск

В ответ Альтман написал в посте на X:

"Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если хотите".

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC. OpenAI ставит перед собой цель разработать «безопасный и полезный» сильный искусственный интеллект, который организация определяет как «высокоавтономные системы, превосходящие человека в выполнении наиболее экономически ценной работы». На пути к этой цели организация создала несколько больших языковых моделей, в том числе GPT-4 и ChatGPT, а также моделей для генерации изображений, как DALL-E; в прошлом она публиковала модели с открытым исходным кодом. Некоммерческая организация OpenAI была основана в декабре 2015 года; её сопредседателями стали Сэм Альтман и Илон Маск. В число основателей и руководителей организации и её дочерней коммерческой компании вошли учёные и инженеры, работающие в области искусственного интеллекта, в том числе Илья Суцкевер, Грег Брокман, Тревор Блэквелл, Андрей Карпатый и Войцех Заремба. Организация получила венчурное финансирование от ряда крупных инвесторов — Y Combinator, Amazon Web Services, Infosys, Рида Хоффмана, Джессики Ливингстон и Питера Тиля. Компания Microsoft в 2023 году также инвестировала в OpenAI 10 миллиардов долларов.



