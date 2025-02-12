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Миллионы под мусором: как диск с биткоинами оказался на свалке, и почему его не могут достать

2:39
Наука

Представь, что ты случайно выбросил состояние в сотни миллионов долларов и не можешь его вернуть. Именно так уже 12 лет живёт Джеймс Хауэллс, британский айтишник.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

В 2013 году его бывшая девушка выбросила старый жёсткий диск. Всё бы ничего, вот только на нём хранились биткоины, стоимость которых сейчас превышает $750 млн.

9 неудачных попыток

Хауэллс отчаянно пытается найти диск на городской свалке Ньюпорта, но власти снова отказывают ему в раскопках.

В январе 2025 года он в девятый раз запросил разрешение, предложив городу 25% от найденных средств, но получил категоричный отказ.

"Мы не можем позволить копаться на свалке по экологическим причинам, а также из-за отсутствия гарантий, что диск вообще удастся найти", — пояснили в мэрии Ньюпорта.

Как диск оказался на свалке?

История началась ещё в 2013 году, когда Джеймс, увлёкшись майнингом, заработал несколько тысяч биткоинов. Тогда они стоили копейки, и жёсткий диск с кошельком был заброшен в ящик стола.

Но однажды, во время уборки, его бывшая девушка по ошибке выбросила диск вместе с ненужными вещами. Позже он осознал свою потерю, но было уже поздно: мусор оказался на огромной свалке, где ежегодно выбрасывают тысячи тонн отходов.

Безумные планы по спасению состояния

Хауэллс не сдаётся. Он даже разрабатывал план с инвесторами, который включал в себя использование роботов и технологий ИИ для сканирования свалки. Стоимость проекта оценивалась в $11 млн, но власти не изменили свою позицию.

"Я не прошу денег или помощи, мне нужно только разрешение. Я готов вложить свои средства, нанять специалистов и сделать всё в рамках закона", — говорит Хауэллс.

Почему власти не соглашаются?

Власти Ньюпорта заявляют, что даже если диск найдут, он может оказаться повреждённым и бесполезным. К тому же, поиски на свалке представляют экологическую угрозу. Однако Хауэллс уверен, что современные технологии позволят провести раскопки без ущерба для окружающей среды.

Пока судьба утерянных биткоинов остаётся неизвестной. Возможно, диск действительно лежит под тоннами мусора, а может, уже уничтожен временем.

"Я не успокоюсь, пока не попробую всё возможное", — говорит Хауэллс.

Уточнения

Битко́йн (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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