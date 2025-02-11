Загадка Плато Путорана: озёрные попугаи, которых больше нигде нет в мире

В водах Плато Путорана обитают четыре уникальных вида гольцов, которые не встречаются больше нигде в мире.
Эти рыбки отличаются яркими и разнообразными цветами, что позволяет смело называть их "озерными попугаями". Гольцы являются пресноводными жителями озер Путорана и очень чувствительны к чистоте воды.
Кроме того, голец считается одной из самых вкусных рыб в мире. По своему вкусу она напоминает форель, но при этом не жирная, а её мясо нежное и мягкое, без характерного "рыбного" привкуса. Гольцы считаются деликатесом, а их ловля по-настоящему сложна, сообщает "Популярная наука".
Плато Путорана (Красноярский край) — удивительное место на карте России. Многие едут сюда ради нетронутой природы и интересных явлений, связанных с этим местом.
Плато́ (фр. plateau, от plat — «плоский») — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств.
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