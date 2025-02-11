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Заползают в поисках тепла — эскулаповы змеи атаковали британские чердаки

1:08
Наука

В Великобритании наблюдается увеличение численности эскулаповых змей, которые могут достигать 2 метров. В поисках тепла они предпочитают селиться в домах, особенно на чердаках.

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Змея

Как известно, эти змеи не ядовиты, в основном питаются мелкими грызунами — крысами и мышами.

Профессор Вольфганг Вюстер из Университета Бангора подчеркивает, что даже маленькие собаки могут легко справиться с эскулаповыми змеями.

Эти змеи не новы для Британии: источники свидетельствуют о том, что они обитали здесь, однако после ледникового периода популяция исчезла на 300 000 лет.

Сейчас их ареал простирается по Южной Европе, но климатические изменения позволили им продвигаться на север. В Великобритании их можно встретить только в нескольких местах, включая Лондон и район залива Колвин в Уэльсе, где они появились после того, как несколько особей уползли из зоопарка в 1970-х годах, а затем образовали стабильную популяцию, сообщает dailymail.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populatio — население) — совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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