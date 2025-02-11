Заползают в поисках тепла — эскулаповы змеи атаковали британские чердаки

В Великобритании наблюдается увеличение численности эскулаповых змей, которые могут достигать 2 метров. В поисках тепла они предпочитают селиться в домах, особенно на чердаках.
Как известно, эти змеи не ядовиты, в основном питаются мелкими грызунами — крысами и мышами.
Профессор Вольфганг Вюстер из Университета Бангора подчеркивает, что даже маленькие собаки могут легко справиться с эскулаповыми змеями.
Эти змеи не новы для Британии: источники свидетельствуют о том, что они обитали здесь, однако после ледникового периода популяция исчезла на 300 000 лет.
Сейчас их ареал простирается по Южной Европе, но климатические изменения позволили им продвигаться на север. В Великобритании их можно встретить только в нескольких местах, включая Лондон и район залива Колвин в Уэльсе, где они появились после того, как несколько особей уползли из зоопарка в 1970-х годах, а затем образовали стабильную популяцию, сообщает dailymail.
Популя́ция (от лат. populatio — население) — совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал).
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