Заползают в поисках тепла — эскулаповы змеи атаковали британские чердаки

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В Великобритании наблюдается увеличение численности эскулаповых змей, которые могут достигать 2 метров. В поисках тепла они предпочитают селиться в домах, особенно на чердаках.

Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Змея

Как известно, эти змеи не ядовиты, в основном питаются мелкими грызунами — крысами и мышами.

Профессор Вольфганг Вюстер из Университета Бангора подчеркивает, что даже маленькие собаки могут легко справиться с эскулаповыми змеями.

Эти змеи не новы для Британии: источники свидетельствуют о том, что они обитали здесь, однако после ледникового периода популяция исчезла на 300 000 лет.

Сейчас их ареал простирается по Южной Европе, но климатические изменения позволили им продвигаться на север. В Великобритании их можно встретить только в нескольких местах, включая Лондон и район залива Колвин в Уэльсе, где они появились после того, как несколько особей уползли из зоопарка в 1970-х годах, а затем образовали стабильную популяцию, сообщает dailymail.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populatio — население) — совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал).

