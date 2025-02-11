Что скрывается за новым открытием в астрономии: самая масштабная структура во Вселенной

Астрономы обнаружили структуру, которая, возможно, является самой крупной в известной нам Вселенной — группа галактик и их скоплений, растягивающаяся на 1,3 миллиарда световых лет в поперечнике.
Это почти в 13 тысяч раз длиннее нашей галактики, Млечного Пути! Структура, получившая название "кипу", по форме напоминает шнур и состоит из длинной нити с множеством боковых ответвлений.
Новая структура состоит из умопомрачительных 200 квадриллионов солнечных масс и по размеру может превзойти предыдущие рекорды, такие как суперскопление Ланиакея.
"Кипу" — это название в честь инкской системы счёта, основанной на узлах на верёвках. Подобно этой системе, структура Вселенной представляет собой сложный узел из галактик, который можно увидеть даже без специальных методов. Это открытие было опубликовано 31 января 2023 года в статье на платформе ArXiv.
Исследования фокусируются на "красном смещении", явлении, при котором объекты, удаляющиеся от нас, смещают свет в красную часть спектра.
Это исследование охватывает объекты с красным смещением от 0,3 до 0,6, что говорит о их удаленности в миллиардах световых лет.
Исследования показали, что в области от 425 до 815 миллионов световых лет от Земли существуют несколько гигантских сверхструктур. Однако Кипу — самая крупная среди них.
Она затмила такие структуры, как сверхскопление Шепли, а также Змееносца-Северного Ковша и другие.
В совокупности пять таких сверхструктур составляют 13% объема наблюдаемой Вселенной и содержат 45% всех скоплений галактик.
Эти космические гиганты влияют на вселенский микроволновый фон, а также могут искажать изображения из-за гравитационного линзирования.
Ученые изучают, как такие структуры влияют на эволюцию галактик, ведь они — временные образования, которые со временем распадутся, но пока они играют ключевую роль в космическом процессе.
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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