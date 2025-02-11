Почему люди с афантазией не видят картины в голове: объяснение необычного состояния

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что вы на пляже, и лучи заходящего солнца окрашивают море в оранжевый и золотой цвета. Что вы видите? Для людей с афантазией, вероятно, ничего.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Это необычное состояние, при котором человек не может создавать мысленные образы, а значит, его воображение остается "слепым". Исследования показывают, что афантазия затрагивает от 2% до 4% населения.

Состояние афантазии впервые описал ученый Фрэнсис Гальтон в 1880 году, но лишь в последние десятилетия исследователи начали более активно изучать это явление.

В 2015 году невролог Адам Земан предложил термин "афантазия" для описания невозможности создания мысленных образов.

Что вызывает афантазию?

Причины афантазии до конца не изучены. У некоторых людей это состояние может быть связано с генетикой, в то время как другие начинают испытывать проблемы с визуализацией после черепно-мозговых травм или инсультов.

Ребекка Кио, ученый из Университета Маккуори, исследует афантазию и объясняет, что мозг людей с этим состоянием не способен воссоздавать образы.

В некоторых случаях, по данным исследований с нейровизуализацией, афантуазия может быть связана с проблемами восприятия и обработки образов.

Как распознать афантазию?

Для диагностики используется опросник яркости визуальных образов (VVIQ), который оценивает, насколько ярко человек может представлять объекты и сцены в своем воображении. Люди с низкими результатами, скорее всего, страдают от афантазии.

Как афантазия влияет на людей?

Афантазия не мешает людям добиваться успехов в жизни. Многие специалисты, включая инженеров и программистов, не испытывают проблем в своей профессиональной деятельности.

Однако, как показало исследование Ребекки Кио, людям с афантазией сложнее вспоминать детали из прошлого.

Они не видят перед собой картину событий, как это делают другие, а воспринимают их скорее как список фактов. Кроме того, такие люди могут испытывать трудности в распознавании лиц и ориентировании в пространстве.

Но афантазия может иметь и свои преимущества: отсутствие ярких воспоминаний может помочь жить в настоящем, не отвлекаясь на прошлое, что может снизить тревожность.

Что будет дальше?

Исследования в этой области продолжаются, и ученые надеются, что в будущем появятся методы тренировки визуализации для людей с афантазией, например, с помощью рисования или легкой электрической стимуляции.

Уточнения

Нейровизуализа́ция — общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга. Это сравнительно новая дисциплина, являющаяся разделом медицины, а конкретнее — неврологии, нейрохирургии и психиатрии.

