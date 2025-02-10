Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Медики и ученые долгие годы исследуют возможность существования сознания после смерти.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Одно из значительных исследований проводилось специалистами из Университета Саутгемптона (Великобритания), которые обнаружили, что человеческое сознание может продолжать функционировать в среднем ещё три минуты после остановки организма.

Также Daily Mail сообщила о случае с 87-летним пациентом, страдающим эпилепсией, у которого сердце остановилось во время записи мозговых волн с помощью ЭЭГ. Удивительным образом мозговая активность продолжалась ещё 15 минут после остановки сердца, при этом активно работали области, связанные с памятью.

Эти открытия побудили ученых и медиков более серьезно относиться к рассказам пациентов, переживших клиническую смерть. Многие из них сообщали, что в этот момент перед глазами проносились яркие события из их жизни. Одни специалисты считают это лишь остаточным явлением утраты мозговых функций, однако другие высказывают осторожные предположения о возможности существования сознания после физической смерти, сообщает planet-today.

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций .

