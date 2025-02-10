Может ли замораживание тела обеспечить вечную жизнь? Ответил врач

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Кандидат медицинских наук, врач Андрей Сахаров высказал мнение о крионировании, которое становится в России популярнее с каждым днём. Он считает, что "замораживание тела" не поможет обеспечить вечную жизнь.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik врач

"Научные исследования показывают, что заморозка клеток приводит к образованию кристаллов льда, которые могут разорвать клеточные мембраны и нарушить внутреннюю структуру клеток. Эти повреждения могут обернуться недоступностью для восстановления нормальной функции клеток после размораживания", — цитирует эксперта "СЭ".

Он добавил, что после прекращения жизнедеятельности ткани начинают разлагаться, становятся неактуальными многочисленные молекулярные реакции и процессы, важные для жизни.

"Смерть — не конечная стадия жизни. Это процесс, который начинается сразу после клинической смерти и влечет за собой необратимые изменения на клеточном и субклеточном уровнях", — объяснил врач.

По словам Сахарова, даже если крионирование сохранит определенные структуры, то со временем произойдет постепенное разрушение клеточных структур и биомолекул.

"Крионирование часто рассматривается как способ "отложить" смерть, но, даже если тело удастся сохранить, исчезает личная идентичность и уникальность индивидуума", — заключил Сахаров.

Уточнения

Крио́ника (от греч. κρύος «холод», «мороз») — технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация», «криосохранение») людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить.

