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Как новый метод лечения аллергии на арахис меняет всё, что мы знали о пищевых аллергиях

2:29
Наука

Аллергия на арахис — одна из самых распространённых пищевых аллергий в мире, и с каждым годом она становится всё более актуальной проблемой.

арахис
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахис

Однако учёные, проведя новое исследование, сделали удивительное открытие: дети с высокопороговой аллергией, которые постепенно увеличивали дозу арахисового масла, показывали намного лучшие результаты, чем те, кто просто избегал этого продукта.

Исследование было проведено командой учёных из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай.

Согласно его результатам, дети, которые принимали арахис в контролируемых дозах, значительно повысили свою устойчивость к аллергии.

В течение 18 месяцев дети начали с маленьких доз арахисового масла (всего 1/8 чайной ложки) и постепенно увеличивали дозу, достигая 1 столовой ложки. Важно, что все дозы увеличивались под медицинским наблюдением.

Как это работает?

"Наши результаты показывают, что аллергологи могут безопасно и эффективно лечить детей с аллергией на арахис, если они способны переносить хотя бы небольшое количество этого продукта", — отметил Скотт Сичерер, ведущий автор исследования.

По завершении 18 месяцев, 68,4% детей из группы, употреблявшей арахис, смогли без последствий съесть до 9 граммов арахисового белка, что эквивалентно трём столовым ложкам арахисового масла.

Для сравнения, только 8,6% детей из группы, которые избегали арахиса, смогли перенести такую дозу.

Почему это важно?

Это открытие может стать настоящим прорывом в лечении аллергии на арахис и других пищевых аллергенов.

Профессионалы уверены, что такой подход поможет людям с аллергией на арахис интегрировать его в свой рацион без риска серьёзных реакций.

"Наши результаты открывают путь к персонализированному лечению пищевой аллергии", — добавила Джули Ванг, соавтор исследования.

Эта методика может изменить будущее лечения аллергий на другие продукты, включая молоко и яйца.

Сейчас учёные из Маунт-Синай продолжают исследовать, как сделать эти методы более доступными и безопасными, а также разработать способы выявления людей с более высоким порогом чувствительности к аллергенам.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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