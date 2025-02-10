Пернатые гурманы — как птицы экспериментируют с едой

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили, что некоторые птицы, такие как какаду, имеют привычку макать свою еду в соусы, в том числе в черничный йогурт.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

В ходе эксперимента, проведенного в Венском университете ветеринарной медицины, выяснилось, что птицам не нравилась пресная еда, и они начинали обмакивать кусочки корма в йогурт, передает The Guardian.

В работе, опубликованной в журнале Current Biology, ученые описали наблюдения за двоими какаду Гоффина, которые макали вареный картофель в йогурт во время завтрака. В серии испытаний птицам предлагали различные блюда, такие как макароны, овощи, черничный йогурт, соевый йогурт и воду. Девять какаду предпочитали макать макароны или картофель в черничный йогурт.

Эксперимент показал, что какаду не просто хотели сделать свою еду мягче — они предпочитали черничный йогурт из-за его вкуса. Кроме того, поведение можно рассматривать как нововведение: не все птицы из группы следовали этой практике, что указывает на возможность обучаемости в данном аспекте.

Уточнения

Какаду́ (лат. Cacatuidae) — семейство птиц из отряда попугаеобразных.

