Земля замедляет вращение: что происходит с планетой и к чему это приведёт

Учёные, изучающие атомные часы, зафиксировали тревожную тенденцию: длительность суток на Земле начала увеличиваться. Это значит, что планета замедляет своё вращение, и хотя этот процесс пока не заметен в повседневной жизни, его последствия могут быть весьма значительными.
Ранее учёные наблюдали обратную тенденцию - ускорение вращения планеты. В июне 2022 года сутки стали самыми короткими за последние 50 лет. Однако с 2020 года зафиксировано общее замедление, и теперь продолжительность дня снова увеличивается.
Исследователи пока не дают точного ответа, но называют несколько возможных причин:
Хотя эти факторы выглядят логичными, точный механизм замедления ещё предстоит выяснить.
Пока что официальная продолжительность суток остаётся 24 часа, но точное значение времени оборота Земли вокруг своей оси не является фиксированным. Если замедление продолжится, в будущем человечеству, возможно, придётся корректировать систему измерения времени, включая возможное добавление "лишних секунд" к мировым часам.
Учёные продолжают наблюдения, чтобы понять, является ли это временным явлением или началом долгосрочного изменения.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.