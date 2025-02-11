Земля замедляет вращение: что происходит с планетой и к чему это приведёт

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные, изучающие атомные часы, зафиксировали тревожную тенденцию: длительность суток на Земле начала увеличиваться. Это значит, что планета замедляет своё вращение, и хотя этот процесс пока не заметен в повседневной жизни, его последствия могут быть весьма значительными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Почему Земля вдруг замедляется

Ранее учёные наблюдали обратную тенденцию - ускорение вращения планеты. В июне 2022 года сутки стали самыми короткими за последние 50 лет. Однако с 2020 года зафиксировано общее замедление, и теперь продолжительность дня снова увеличивается.

Что может влиять на скорость вращения Земли

Исследователи пока не дают точного ответа, но называют несколько возможных причин:

Глобальное потепление — таяние ледников перераспределяет массу планеты, влияя на её движение.

— таяние ледников перераспределяет массу планеты, влияя на её движение. Атмосферные явления — сильные ураганы и изменения в циркуляции воздушных масс могут воздействовать на скорость вращения.

— сильные ураганы и изменения в циркуляции воздушных масс могут воздействовать на скорость вращения. Перемещение земных масс — процессы внутри планеты также могут менять её динамику.

Хотя эти факторы выглядят логичными, точный механизм замедления ещё предстоит выяснить.

Как это скажется на нашей жизни

Пока что официальная продолжительность суток остаётся 24 часа, но точное значение времени оборота Земли вокруг своей оси не является фиксированным. Если замедление продолжится, в будущем человечеству, возможно, придётся корректировать систему измерения времени, включая возможное добавление "лишних секунд" к мировым часам.

Учёные продолжают наблюдения, чтобы понять, является ли это временным явлением или началом долгосрочного изменения.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

