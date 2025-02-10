Катастрофа или природное чудо? На глазах у человечества может появиться новый вулкан

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Сейсмическая активность в районе Санторини вызывает всё больше беспокойства у учёных. Профессор Костас Синолакис, эксперт по природным катастрофам, заявил, что под островом может происходить формирование нового вулкана. Если его прогнозы подтвердятся, мы можем стать свидетелями рождения нового огненного гиганта в Эгейском море.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космос

Что происходит на Санторини

Сейсмическая активность в регионе началась ещё летом и с тех пор не ослабевает. Ученые рассматривают несколько возможных сценариев развития событий:

Рождение нового вулкана - это может привести к выбросу магмы и появлению нового острова.

- это может привести к выбросу магмы и появлению нового острова. Сильное землетрясение - активность магмы может спровоцировать разрушительные подземные толчки.

- активность магмы может спровоцировать разрушительные подземные толчки. Спонтанное затухание - сейсмическая активность может постепенно исчезнуть, не вызвав последствий.

Главная угроза — цунами

Профессор Синолакис предупреждает: если извержение или землетрясение всё же произойдут, цунами может ударить по островам и побережью Греции.

Сегодня в Эгейском море установлено всего 10 датчиков уровня воды, и этого недостаточно для точного мониторинга. Ученые планируют добавить ещё 4 станции в районе Санторини, чтобы вовремя фиксировать возможные цунами.

Но даже самые современные технологии не помогут, если люди не будут готовы к внезапной катастрофе.

Что делать, если вулкан начнёт извергаться

Профессор призывает греческие власти и население быть готовыми к любому развитию событий.

Жителям и туристам важно знать, где находятся безопасные зоны и эвакуационные маршруты.

важно знать, где находятся безопасные зоны и эвакуационные маршруты. Спасательные службы должны быть готовы к возможному сценарию стихийного бедствия.

должны быть готовы к возможному сценарию стихийного бедствия. Учёные продолжают следить за ситуацией, чтобы вовремя дать предупреждение.

Пока что вероятность крупного события невелика, но Санторини уже пережил разрушительное извержение в древности — и природа может вновь преподнести сюрприз.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

