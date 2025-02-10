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Жизнь могла прийти из космоса: анализ астероида Бенну даёт неожиданные ответы

1:33
Наука

Образцы, собранные миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну, дали сенсационные результаты. Учёные обнаружили в них органические соединения, которые могли сыграть ключевую роль в зарождении жизни. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что астероиды могли доставить на Землю строительные блоки живых организмов.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Что нашли в образцах с Бенну

Анализ астероидного грунта показал наличие всех пяти нуклеобаз, необходимых для построения ДНК и РНК:

  • Аденин
  • Гуанин
  • Цитозин
  • Тимин
  • Урацил

Это означает, что химические реакции, которые могли привести к появлению жизни, происходили не только на Земле, но и на астероидах.

Вода в космосе? Бенну удивил учёных ещё сильнее

Образцы содержат следы солёной воды и аммиака. Это доказывает, что такие соединения сформировались в холодных регионах Солнечной системы.

Хотя на самом Бенну нет условий для жизни, находки подтверждают гипотезу, что астероидами на раннюю Землю могли быть занесены жизненно важные элементы.

Почему это открытие так важно

Исследования подтверждают, что элементы жизни могли зарождаться в космосе, а не только на планетах с жидкой водой. Это усиливает гипотезу панспермии — теории, что жизнь могла быть занесена на Землю из космоса.

Анализ образцов продолжается, и, возможно, впереди нас ждут ещё более невероятные открытия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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