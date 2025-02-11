Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Перелёты могут быть утомительными для всех, но людям с избыточным весом они порой доставляют особый дискомфорт. Размеры кресел в самолётах зачастую ограничены, а длительное нахождение в одном положении может вызвать неприятные ощущения или даже проблемы со здоровьем.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Врач-терапевт Екатерина Руденко советует читателям "Секрет фирмы" заранее подготовиться к полёту. В первую очередь стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или склонность к отёкам.

Обязательно возьмите с собой необходимые лекарства и компрессионные чулки — они помогут снизить риск образования тромбов.

Во время полёта старайтесь двигаться: после того как пилот отключит сигнал "Пристегните ремни", делайте лёгкие упражнения прямо в кресле, а если есть возможность, прогуливайтесь по салону каждые 1-2 часа.

Пейте больше воды и избегайте алкоголя — он способствует обезвоживанию, что в условиях сухого воздуха на борту только усилит дискомфорт. Чтобы сохранить увлажнённость кожи, возьмите с собой крем для лица и рук, а также бальзам для губ.

Полезный лайфхак: возьмите пустую бутылку и попросите экипаж наполнить её водой. Это поможет избежать частых просьб о напитках и позволит поддерживать водный баланс на протяжении всего полёта.

Правильная подготовка сделает путешествие более комфортным и позволит вам лучше перенести длительный перелёт.