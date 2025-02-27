Wi-Fi больше не тормозит: эта технология вдвое снижает нагрузку на сеть

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН разработали новый метод, который позволяет вдвое сократить объем данных о состоянии беспроводного канала связи, передаваемых по Wi-Fi. Это открытие поможет повысить скорость и стабильность работы современных беспроводных сетей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Как работает Wi-Fi и почему он замедляется

Современные Wi-Fi-сети используют технологию MIMO, которая позволяет передавать сигналы между многоантенными передатчиками и приемниками. Однако для стабильной работы устройства должны регулярно отправлять точке доступа информацию о состоянии беспроводного канала. Эти данные содержат сведения о том, как сигнал отражается от стен, мебели и других объектов.

Объем таких сообщений может достигать тысяч байт, и даже современные алгоритмы сжатия не позволяют уменьшить их значительно. В результате обработка этих данных создает дополнительную нагрузку на сеть, что ухудшает скорость передачи основной информации.

Новый алгоритм: меньше данных — выше скорость

Российские ученые предложили принципиально новый метод: вместо того чтобы передавать точке доступа все данные о состоянии канала, можно отправлять только разницу между последовательными измерениями. Такой подход позволил значительно снизить объем передаваемой информации, а дополнительные алгоритмы кодирования сделали этот процесс еще более эффективным.

Как проходило исследование

Ученые передавали сигналы с многоантенного передатчика (Wi-Fi-станции) на приемник. Приемник фиксировал форму сигнала и записывал его отклик. Затем данные обрабатывались с помощью нового метода сжатия.

Эксперименты показали, что предложенный алгоритм уменьшает объем информации примерно на 50%. Это открытие не только снижает нагрузку на сеть, но и упрощает внедрение технологии в существующие стандарты Wi-Fi.

Возможности и перспективы

"Новый метод поможет улучшить качество многопользовательских Wi-Fi-сетей, где требуется одновременная передача больших объемов информации", — сообщает научный сотрудник лаборатории беспроводных сетей ИППИ РАНН, Илья Левицкий.



Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.

