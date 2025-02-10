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Российские ученые создали чип, работающий без электричества

1:28
Наука

Ученые из БФУ им. И. Канта разработали прототип первого химического чипа, способного запоминать и идентифицировать ритмические сигналы. По сообщению пресс-службы университета, этот новаторский прибор будет функционировать аналогично нейронам человеческого мозга. Он сможет выполнять вычисления без необходимости в электрической энергии и станет основой для создания мягких химических роботов.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

С конца 1980-х годов исследователи из различных стран занимаются разработкой химических вычислительных систем, использующих реакцию Белоусова-Жаботинского. В этом направлении также работали специалисты Центра прикладной нелинейной динамики БФУ им. И. Канта, которые создали уже упомянутый химический чип, способный к запоминанию и распознаванию ритмических сигналов, передает РИА Новости.

Данный чип представляет собой возбудимую реакционно-диффузионную среду реакции Белоусова-Жаботинского, изготовленную на основе специализированного полимера с интегрированным катализатором, сообщил Иван Проскуркин, старший научный сотрудник университета. Для разработки этого чипа исследователи применили запатентованную технологию фотопечати, в ходе которой на предметное стекло был нанесен тонкий слой прегеля, который затем подвергали экспонированию через специально подготовленную маску.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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