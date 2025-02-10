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В Ставрополе создали моющее средство на основе отходов молокопроизводства

Наука

Ученые Северо-Кавказского федерального университета в рамках международной научной группы разработали новое моющее средство, созданное на основе побочных продуктов молочной промышленности. Это средство обладает высокой эффективностью в борьбе с патогенными микробами, при этом оно безопасно для млекопитающих и почти не наносит вред металлу оборудования. Кроме того, данное средство не требует последующего смывания водой. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной

В пищевой промышленности к санитарным средствам предъявляются очень серьезные требования. Они должны быть высокоэффективными против микробов, но в то же время безопасными для материалов, которые обрабатываются, а также малотоксичными для конечного потребителя. Чаще всего для чистки технологического оборудования применяются агрессивные химические вещества, что негативно сказывается на сроке службы данной техники, пояснили специалисты из университета.

Кроме того, ученые отметили, что эффективность традиционных средств часто вызывает сомнения у других исследователей. Для достижения полноценного обеззараживающего эффекта требуется использование поверхностно активных веществ, которые в свою очередь увеличивают конечную стоимость продуктов для потребителей, наряду с расходами на электроэнергию и значительными объемами воды, необходимых для смывания моющих средств.

Уточнения

Моющее средство детергент (лат. detergeo — «мою») — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. Основным действующим компонентом является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь ПАВ.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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